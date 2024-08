Das Gourmetmagazin Falstaff sucht jedes Jahr das beliebteste Wienerschnitzel Kärntens. Zwei Restaurants, „Der Tschebull“ in Egg am Faaker See und das „Josef“ in Villach-Vassach, standen im Mittelpunkt des kulinarischen Wettstreits um den Titel des beliebtesten Wiener Schnitzels. Beide Lokale haben sich mit ihren köstlichen Kreationen in die Herzen und Mägen der Gäste gekocht.