Im November 2022 wurde die Enotega in der Villacher Hausergasse, die zuvor jahrzehntelang von Christian Egger geführt wurde, von Hans Putz-Himmel neu eröffnet. Jetzt, keine zwei Jahre später, ist Schluss, die „Enotega by Tschudl Hof“ schließt für immer. Das wurde heute, 19. August, auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Restaurants bekanntgegeben.

„Wirtschaftliche Lage“ als Schließungsgrund

In den knapp zwei Jahren, in denen das Restaurant geöffnet hatte, begeisterte die Speisekarte nicht nur die Gäste, man durfte sich auch über Auszeichnungen von Gault Millau, dem Falstaff und Slowfood freuen. Trotzdem sei an ein Weitermachen aufgrund der „derzeitigen wirtschaftlichen Lage“ nicht zu denken, sagt Hans Putz-Himmel: „In der Gastronomie ist die Lage generell angespannt, das Abendgeschäft schwierig und auch gute Mitarbeiter schwer zu finden.“ Er und die Enotega-Geschäftsführerin Laura Velikogne hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: „Die vergangenen zwei Monate haben wir hin und her überlegt, aber jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem es nicht mehr geht“, sagt Putz-Himmel, der aufgrund des Mitarbeitermangels in den letzten Monaten selbst hinterm Herd stand.

„Wir wollen wieder etwas machen“

Ganz aufgeben will Putz-Himmel, der in Vassach gemeinsam mit seinen Eltern eine große Landwirtschaft betreibt, die Gastronomie jedoch nicht. Man wolle „jedenfalls wieder ein kleineres Lokal eröffnen“, wo und wann steht noch nicht fest. Von der nunmehrigen Schließung des Restaurants sind sechs Mitarbeiter betroffen.