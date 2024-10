Jedes Jahr kürt das Gourmet Magazin „Falstaff“ die beliebtesten Bäckereien in Österreich und in allen Bundesländern. Auch in diesem Jahr zählt die Bäckerei Haimburger in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom zu den beliebtesten in Kärnten und belegte den neunten Platz. „Es ist eine Auszeichnung für den Betrieb, die Mitarbeiter und die Philosophie, die wir bei uns vertreten. Wir sind voller Freude, immer wieder nominiert zu sein und dankbar für die Treue unserer Kunden“, sagt Inhaber Franz Haimburger.

In dritter Generation

Im Jahr 1928 eröffnete die Bäckerei Haimburger in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom zum ersten Mal ihre Tore, damals noch im Gasthaus Loser. 1966 wechselte sie ihren Standort und siedelte sich in der ehemaligen Schneiderei von Josef Hudl an, wo sie bis heute unterschiedliche Backvariationen anbietet. Neben der Filiale in St. Michael ob Bleiburg betreibt die Familie, die in der Bleiburger Gegend teilweise Haus-zu-Haus-Belieferungen anbietet, von Mai bis September eine Filiale in Unterburg am Klopeiner See. Im Jahr 2000 übernahm Franz Haimburger in dritter Generation den Betrieb, 2007 folgte ein Kaffeehaus am Hauptplatz in Bleiburg und in diesem Jahr erweiterte er die Bäckerei um die Hälfte.

Zum beliebtesten Produkt zählt unter anderem das Roggenbrot © Rosina Katz-Logar

Das Geheimrezept einer erfolgreichen Bäckerei? „Wir leben das Handwerk. Darauf legen wir sehr viel Wert. Bei uns wird noch viel mit der Hand gemacht, auch das Brot wird auf diese Weise aufgearbeitet“, weiß Haimburger, der aktuell 16 Mitarbeiter und zwei Lehrlinge zu seinem Team zählt. Auch wenn der Bäckerberuf wegen der Arbeitszeiten eher unbeliebt ist, sieht Haimburger in diesem Fall kein Problem: „Wir fangen zwar schon um 1 Uhr in der Früh an, haben jedoch ab dem Vormittag schon wieder frei. Das ist so wie bei den Schichtbetrieben in anderen Berufen.“ Zu seinen liebsten Produkten zählt vor allem das Roggenbrot, aber auch die Semmeln und das Feingebäck. Den größten Vorteil eines kleinen Betriebs sieht Haimburger darin, dass „wir auf Kundenwünsche eingehen können. Da machen wir auch außergewöhnliche Kreationen“.