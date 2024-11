Über das Vermögen der „Panoramadorf Saualpe“ Sereinig KG in St. Oswald bei Eberstein wurde, laut Information des KSV 1870, am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schulden des Hotelbetriebes belaufen sich auf 208.000 Euro, von der Insolvenz sind zwölf Gläubiger betroffen. Unbeschränkt haftender Gesellschafter ist Christian Sereinig, die Kommanditisten sind Ingrid Sereinig und Albin Sereinig.

Die Insolvenzursache ist laut Schuldnerangaben: „Im Zuge des laufenden Betriebes wurden von der Schuldnerin umfangreiche Investitionen an den Gebäuden und auf den vom Betrieb der Schuldnerin genutzten Grundstücken des Albin Sereinig getätigt. So wurde eine Photovoltaik-Anlage, ein auch als Freibad zu verwendendes Hallenbad, eine Heizungsanlage und viele weitere Investitionen getätigt. In Folge von Zerwürfnissen in der Familie kam es zur Kündigung des Gesellschaftsvertrages.“

Betrieb ist und bleibt geschlossen

Wie dem KSV 1870 bekannt ist, ist der Betrieb bereits seit 8. Jänner geschlossen und bleibt es auch.

Ab sofort und bis zum 7. Jänner 2025 können Gläubigerforderungen angemeldet werden. Per E-Mail an insolvenz.klagenfurt@ksv.at. Zum Insolvenzverwalter wurde Max Verdino, Rechtsanwalt in St. Veit, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 21. Jänner 2025 am Landesgericht Klagenfurt statt.