Am heutigen Montag, 11. November, wurde über das Vermögen der Flying Bee GmbH aus Himmelberg ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das bestätigen der Kreditschutzverband (KSV) 1870 sowie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). 16 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 146.500 Euro. Zu den Aktiva liegen zurzeit noch keine Informationen vor.

Fortführung nicht beabsichtigt

Insolvenzursache ist laut der Schuldnerin eine am 13. und 14. Juli 2024 veranstaltete Flugshow in St. Veit, zu welcher lediglich ein Bruchteil der prognostizierten Besucheranzahl kam. „Entsprechend gering waren daher auch die Einnahmen: Die Kosten hingegen waren auf eine viel höhere Besucheranzahl ausgerichtet und sollten durch die Organisation einer weiteren Veranstaltung im August kompensiert werden. Diese Veranstaltung wurde jedoch seitens der Betreiber abgesagt“, heißt es in der Pressemitteilung des KSV 1870.

Gläubigerforderungen können ab sofort bis 31. Dezember 2024 über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at sowie über den KSV 1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingebracht werden. Der Betrieb wurde bereits eingestellt, eine Fortführung sei nicht beabsichtigt. Zum Insolvenzverwalter wurde Christof Herzog, Rechtsanwalt in Feldkirchen, bestellt. Am 14. Jänner 2025 findet die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung am Landesgericht Klagenfurt statt.