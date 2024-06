Seit 2002 ist Heimo Rinösl (Liste Heimo) als Bürgermeister von Himmelberg im Amt. Die Finanzkrise in den Kärntner Kommunen reichen selbstredend auch bis in die rund 2300 Einwohner fassende Gemeinde. „Trotz dieses schwierigen Rahmens konnten wir einige große Projekte umsetzen“, freut sich der Gemeindechef. „Unter anderem den Ausbau der Teuchner Höhenstraße mit einer Finanzierungssumme von 900.000 Euro sowie den Zubau zu unserem Kindergarten.“ Letzterer sollte im August abgeschlossen sein und für das Jahr 2024/25 in Betrieb gehen. Der Zubau kostet rund 700.000 Euro.