In der Feldkirchner Gemeinde Reichenau ist Bürgermeister Karl Lessiak (SPÖ) seit 2001 im Amt. Trotz der finanziell bedrohlichen Lage in den Kommunen sieht er der Zukunft positiv entgegen. „Wir sind nicht so schlecht unterwegs, unter der Prämisse, dass alle Gemeinden leiden, die Kosten explodieren und die Einnahmen stagnieren beziehungsweise zurückgehen“, betont der Gemeindechef, der von einer „intensiven“ ersten Halbzeit spricht.