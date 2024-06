Seit 2021 ist Walter Zemrosser (Liste für Alle) Bürgermeister von Althofen. Die ersten drei Jahre seiner Amtszeit verliefen für ihn zufriedenstellend. „Wir müssen auch in Althofen auf die finanzielle Situation achten, aber es ist glücklicherweise noch nicht so weit, dass wir Projekte zurückstellen müssen“, erzählt der Gemeindechef mit dem Hintergrund der vorherrschenden Finanzkrise in den Kärntner Kommunen.