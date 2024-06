„Es war viel Arbeit – aber wir haben auch viel erledigt“, antwortet Glaneggs Bürgermeister Arnold Pacher (SPÖ) auf die Frage, wie er die erste Halbzeit seiner Amtsperiode bilanzieren würde. Vor allem der soziale Wohnbau ist ihm ein Anliegen, in diesem Bereich sei bereits einiges auf Schiene gebracht worden. „Wir werden über 20 Wohnungen zusammenbringen, 15 davon schon in diesem Jahr (in Friedlach, Anm.).“