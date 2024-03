Jetzt im Frühling startet die Gemeinde Glanegg einen Architekturwettbewerb, denn es fehlt ein zentraler Platz, um den sich der Ort zentrieren darf. Auch das Gemeindeamt soll saniert werden. Dazu plant man eine Erweiterung des Feuerwehrhauses und zusätzlich die Schaffung von Wohnraum. „Dies ist eine gute Gelegenheit, den Raum vor der Volksschule und dem Gemeindeamt neu zu denken, neu zu gestalten“, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung in einer Einladung an die Bürger für einen „Diskussionsabend“ am Donnerstag, dem 14. März.