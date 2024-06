Die Wahl ist geschlagen, im Bezirk Feldkirchen sahen die Wähler und Wählerinnen in der Mehrheit die FPÖ als geeignetste Vertretung für Österreich in der EU. In den insgesamt 32 Wahllokalen entschieden sich die Wahlberechtigten mit exakt 39,10 Prozent für die FPÖ. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,5 Prozent. Im Vergleich: Bei der letzten Landtagswahl gingen 73,31 Prozent der wahlberechtigten Bürger zur Urne. Mit Abstand die meisten Stimmen erhielt die FPÖ in der Gemeinde Albeck. 48,91 Prozent der Stimmen gingen an die FPÖ. Die Partei konnte ihren Zuspruch seit der letzten EU-Wahl um 8,25 Prozent nach oben schrauben. Bei den Landtagswahlen 2023 lag die Zustimmung bei 41,58 Prozent. In der Bezirkshauptstadt Feldkirchen kommt die FPÖ auf 38,83 Prozent, danach SPÖ mit 25,55 Prozent (Minus 2,36) und die ÖVP mit 16,45 Prozent (Minus 11,34).