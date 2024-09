Über das Vermögen der Firma Ines Stromberger „Wlens-sapori-italiani e.U.“ wurde am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb hat zwei Standorte, einen in der Peraustraße in Villach, einen in der Laboisenstraße in Feldkirchen. Die Verfahrenseröffnung erfolgte per Gläubigerantrag.

Betrieben wird der Ein- und Verkauf von Handelswaren, insbesondere von Wein und Spirituosen. Wie der KSV und der AKV am Freitag bekanntgegeben haben, liegt über die Höhe der Verschuldung noch keine Angabe vor. Dienstnehmer sind keine beschäftigt.

Bereits drei Verfahren

Über das Vermögen der Schuldnerin waren bereits im Jahr 2015, 2020 und 2022 Insolvenzverfahren anhängig, welche mit dem Abschluss von Sanierungsplänen endeten, die alle von der Schuldnerin nicht erfüllt werden konnten.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 14. Oktober angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Josef Flaschberger, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 29. Oktober statt.