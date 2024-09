Ein Oberkärntner Unternehmen schlitterte in die Pleite: Getroffen hat es die Firma „Dollinger Tourismus GmbH“ mit Sitz in Kirchbach. Über das Vermögen wurde kürzlich ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Schuldnerin betrieb seit der Gründung im Jahr 2008 eine Gastwirtschaft auf der Tressdorfer Alm, die bereits faktisch geschlossen sei, heißt es in einer Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV).

Als Grund für den Konkurs nennt die Firma die Auswirkungen der Corona-Pandemie: „Vor der Pandemie konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Mit der Pandemie kam es zum wirtschaftlichen Einbruch.“

Drei Gläubiger betroffen

Die Schuldnerin beabsichtigte schließlich die Liquidation der Gesellschaft, hatte das Pachtobjekt auf der Tressdorfer Alm und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verpächterin zurückgestellt. „Schließlich musste die Schuldnerin feststellen, dass die restlichen Gläubiger mangels finanzieller Mittel nicht vollständig befriedigt werden konnten“, teilt man noch mit.

Die Schulden betragen rund 16.400 Euro, drei Gläubiger sind betroffen. Dienstnehmer seien derzeit keine mehr beschäftigt. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.