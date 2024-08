Über Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren über das IPL Schlauchtechnik GmbH in der Max-Planck-Straße 1 in Völkermarkt am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betrieben wird die Produktion von PVC-Schläuchen (für Lebensmittel, Säfte, Pharma etc.).

Laut KSV1870 und dem Alpenländischen Kreditorenverband liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Dienstnehmer seien keine betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Völkermarkter Rechtsanwalt Martin Schiestl bestellt.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 23. September (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 7. Oktober statt.