Schon Anfang April 2023 kam die erste Hiobsbotschaft: Das Klagenfurter Gasthaus „Kirchenwirt“ in der Völkermarkter Straße 284 ist in die Insolvenz geschlittert. Vor gut einem Jahr kam jedoch der Hoffnungsschimmer: Die Gläubiger erhalten im Zuge des Sanierungsverfahrens eine Quote von 21 Prozent, das Gasthaus kann somit weitergeführt werden. Nun dürfte aber auch dieser Plan geplatzt sein.

Denn am Mittwoch, 28. August, wurde über die „Kirchenwirt Gastro- und Handel GmbH“ erneut ein Insolvenzverfahren eröffnet. Der Sanierungsplan konnte nicht eingehalten werden, ist laut KSV1870 die Begründung. 14 Dienstnehmer sind vom Konkurs betroffen, die Höhe der Passiva ist den Kreditorenschützern noch nicht bekannt.

Forderungen bis 23. September möglich

Forderungen können über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter ins.klagenfurt@ksv.at bis 23. September eingereicht werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Gerd Kapller bestellt.