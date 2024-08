Ein Edel-Penthouse mit Seeblick, mehrere exklusive Liegenschaften am Wörthersee sowie Immobilien auf Mallorca oder in Dubai zählten zum Portfolio der „Sima-Homes Real Estate GmbH“ mit Sitz in Krumpendorf. Doch bei der Erfüllung des Traums vom luxuriösen Eigenheim wird Geschäftsführerin Melanie Sima nicht mehr behilflich sein. Über ihr Unternehmen musste am Dienstag, 27. August, per Gläubigerantrag ein Insolvenzverfahren eröffnet werden.

Die Firma setzte sich laut KSV 1870 mit dem An- und Verkauf von Immobilien sowie mit der Beteiligung an Unternehmen und der Errichtung von Zweigniederlassungen auseinander. Aktiva und Passiva liegen weder dem KSV noch dem AKV vor. Auch die Gründe hinter der Insolvenz sowie die weitere Vorgehensweise sind bis dato noch unklar. Eine Dienstnehmerin ist von der Insolvenz betroffen.

Forderungen bis 30. September möglich

Forderungen können über den KSV unter ins.klagenfurt@ksv.at sowie über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at bis 30. September gestellt werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Kornelia Kaltenhauser bestellt.