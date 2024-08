Hohe Verbindlichkeiten in den Bilanzen, steigende Baukosten bei sinkender Nachfrage nach Immobilien und unübersichtliche Unternehmensstrukturen mit vielen einzelnen Projektgesellschaften: Was die Insolvenz der Signa im Großen prägte, trifft auch auf viel kleinere Firmen in der Immobilienbranche zu.