Mit rund 1,1 Millionen Euro Schulden schlitterte Ende Juni die bekannte Kärntner Modekette „Vianello“ in die Pleite. Besagten Schulden – allein die Mietverbindlichkeiten sollen sich auf 510.000 Euro belaufen – stehen Aktiva in der Höhe von 400.000 Euro gegenüber. Das Unternehmen mit Sitz in Ottmanach in der Gemeinde Magdalensberg hat elf österreichische Zweigniederlassungen (in Wien, Gerasdorf, Vösendorf, Wiener Neustadt, Salzburg, Graz, Leoben, Hetzendorf, Wolfsberg und Villach). An diesen Zweigniederlassungen sowie am Standort in Klagenfurt werden insgesamt zwölf Geschäftslokale beziehungsweise Filialen des Unternehmens geführt.