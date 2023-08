Über Gläubigerantrag wurde Anfang April dieses Jahres über die "Kirchenwirt Gastro und Handel GmbH" in der Völkermarkter Straße 284 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Jetzt wurden die ersten Schritte zur Sanierung des Unternehmens und zum Erhalt der Arbeitsplätze gesetzt.

Die Gläubiger erhalten eine Quote von 21 Prozent in vier Raten. Insgesamt wurden von 42 Gläubigern (inkl. Dienstnehmer) Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 450.200 Euro angemeldet und anerkannt. Für den Sanierungsplan sind Insolvenzforderungen von rund 375.000 Euro zu berücksichtigen. Die erste Rate wird nach rechtskräftiger Bestätigung vom Insolvenzverwalter ausgeschüttet werden. Die weiteren Raten sollen aus der Betriebsfortführung aufgebracht werden.

Das Gasthaus wird mit zehn Dienstnehmern fortgeführt.