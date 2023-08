Der Pirker Kogel ist mit 666 Meter die höchste Erhebung in der Gemeinde Krumpendorf. Hoch war auch der Preis, zu dem ein Grundstück an dessen westlichen Fuße den Besitzer wechselte: 6,5 Millionen Euro zahlte eine Münchner Millionenerbin für 35.200 Quadratmeter, ein Großteil davon seit über 40 Jahren Bauland. In Medienberichten wird die Dame als in der Münchner Society unauffällig beschrieben.