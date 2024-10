Über das Vermögen der Jupi BetriebsgembH aus Hüttenberg, es handelt sich um ein Taxiunternehmen, wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet. Das Verfahren kam per Gläubigerantrag zustande. Wie der AKV und der KSV mitteilen, ist die Höhe der Passiva noch nicht bekannt.

14 Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind 14 Dienstnehmer betroffen, betrieben wird ein Taxigewerbe. Zum Insolvenzverwalter wurde Franz Josef Hofer aus Friesach bestellt. Forderungen können bis zum 21. Oktober eingereicht werden.

Das AKV teilt mit, dass bereits im Jahr 2023 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über diese GmbH eröffnet wurde und mit den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von 30 % abgeschlossen wurde. Diesen konnte die Schuldnerin nicht erfüllen.

Erste Gläubigerversammlung

Die erste Gläubigerversammlung findet am 4. November um 10.30 Uhr im Saal 225/II am Landesgericht Klagenfurt statt.