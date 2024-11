Seit über 30 Jahren setzt sich das AMS für die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt ein. Betreuungspflichten, stereotype Berufswahl, geringere Löhne und Aufstiegschancen in „typisch“ weiblichen Berufen sind zahlreiche Gründe dafür, warum viele Frauen am Arbeitsmarkt noch immer das Nachsehen haben. Dafür hat das AMS das arbeitsmarktpolitische Programm „FiT-Frauen in Handwerk und Technik“ eingeführt. Dieses Programm soll Frauen ermutigen und dabei unterstützen, eine Ausbildung in nicht traditionellen Berufen zu absolvieren, in denen es zusätzlich mehr Aufstiegsmöglichkeiten und zumeist bessere Bezahlungen gibt. Dazu zählen unter anderem Berufe als Tischlereitechnikerin, Kunststoffmechanikerin, Maler- und Anstreicherin sowie Elektrotechnik. Im Bezirk Völkermarkt sind aktuell 13 Frauen, die Teil des „FiT-Programms“ sind. „Auch wenn wir schon einiges erreicht haben, so ist der Weg hin zu echter Chancengleichheit am Arbeitsweg noch ein weiter. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht lockerlassen und verschiedene Hebel in Bewegung setzen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben“, sagt Angelika Schleschitz-Newart, Leiterin des AMS Völkermarkt.