Zum zweiten Mal findet heuer der Eberndorfer Krampuslauf am Samstag, dem 23. November, statt. Start ist um 17 Uhr bei der Raiffeisenbank im Ort, wo die einzelnen Gruppen präsentiert werden. Der Lauf führt dann zum Rutar-Parkplatz, wo ebenfalls zum zweiten Mal als Höhepunkt die „Hell-Race-Challenge“ stattfindet. Dabei müssen Teilnehmer in ihren Krampuskostümen einen Hindernisparcours in möglichst kurzer Zeit bewältigen. Auf den Sieger warten 1000 Euro. Zudem gibt es für den besten Fanclub Tankgutscheine im Wert von 150 Euro. „Rund 230 Maskierte werden am Krampuslauf teilnehmen“, erklärt Mitveranstalter Marijan Petek. Im Anschluss an die Siegerehrung gibt es eine Aftershow-Party im beheizten Festzelt mit Live DJ und einen Nikolobesuch. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.