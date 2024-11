Wie der Alpenländische Kreditorenverband AKV EUROPA und der Kreditschutzverband KSV 1870 vermelden wurde über das Vermögen der ESS GmbH mit Geschäftsführer Damir Salihovic aus St. Stefan ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Ende des Jahres 2021 gegründete Unternehmen aus dem Bereich der Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau hat vorwiegend Werkaufträge übernommen und sich bei deren Ausführungen entsprechender Subunternehmer bedient. Aufgrund von angeblich mangelhaften Lieferungen blieben Zahlungen aus. Dadurch geriet die Antragstellerin in finanzielle Schwierigkeiten und die eingetretene Umsatzsteuerlast konnte nicht entsprechend bedient werden.

Auch die Zahlung eines Großauftrags in der Höhe von 125.000 Euro aus Deutschland wurde wegen Mangelhaftigkeit nicht erbracht. Im Jahr 2023 übernahm die Schuldnerin ebenso einen Auftrag für die Errichtung einer Produktionshalle in Völkermarkt. Das Auftragsvolumen belief sich in der Höhe von 450.000 Euro, welches ebenfalls vom Auftraggeber wegen Mangelhaftigkeit der Werksausführung nicht bezahlt wurde. Diese beiden großen ausbleibenden Zahlungen brachten die Schuldnerin in finanzielle Schwierigkeiten. Insbesondere konnte die durch die Zahlungsverweigerung eingetretene Umsatzsteuerlast nicht entsprechend bedient werden. Daher ist auch das Finanzamt Österreich Hauptgläubigerin. Von der Insolvenz sind insgesamt 36 Gläubiger und eine Dienstnehmerin betroffen. Dem Passiva von 369.500 Euro stehen ein Aktiva von 260.500 Euro gegenüber. Die vermögensrechtliche Überschuldung liegt somit bei rund 109.000 Euro. Der Betrieb wurde bereits geschlossen. Zum Insolvenzverwalter wurde Herbert Juri, Rechtsanwalt in Wolfsberg bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 21. Jänner am Landesgericht Klagenfurt statt.