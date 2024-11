Diesem bereits einmal verschobenen Termin fieberten viele St. Kanzianer schon lange entgegen: Am 21. November um 14 Uhr wurden geladene Gäste aus der Gemeinde am Klopeiner See − darunter Mitglieder des Gemeinderates und Vertreter des Tourismus − im Amt der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt über die Erkenntnisse der Raumverträglichkeitsanalyse des Landes informiert. Seit der Vorstellung des rund 180 Millionen Euro teuren Projektes des Südkärntner Unternehmers Martin Merlitsch am Ostufer sind nämlich nun zwei Standorte für die langersehnte Therme am Klopeiner See im Gespräch.