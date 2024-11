2021 eröffnete das erste sogenannte Primärversorgungszentrum (PVZ) Kärntens in Klagenfurt, Anfang 2025 wird es in Villach so weit sein. Ein PVZ vereint verschiedene Gesundheitsdienstleistungen unter einem Dach und soll vor allem die Ambulanzen in den Krankenhäusern entlasten. Weitere Primärversorgungseinheiten (PVE) sollen in Völkermarkt, Wolfsberg und Spittal entstehen. Den Zuschlag für den Betrieb in Villach hat nach langen Debatten die Kabeg erhalten, das sorgt nun für Kritik seitens der Ärztekammer.