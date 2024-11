In Klagenfurt gibt es bereits ein Primärversorgungszentrum, vier weitere sollen in Kärnten folgen. Für jenes in Villach wurde jetzt ein Betreiber gefunden, wie das Land am Samstag in einer Aussendung mitteilte. „Die Kabeg hat, nachdem das erstgereihte Team der Ärztekammer ablehnte, den Zuschlag als Betreiberin des Zentrums in Villach erhalten“, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Entstehen soll das neue Gesundheitszentrum in unmittelbarer Nähe zum LKH Villach. Am Montag werde die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) auch die Primärversorgungseinheiten (PVE) in Völkermarkt, Wolfsberg und Spittal ausschreiben. Prettner: „Damit sind wir dem flächendeckenden Ausbau einen großen Schritt näher.“

1,7 Millionen Euro

Die PVE sollen eine deutliche Erleichterung für Spitalsambulanzen bringen. Finanziert werden die Zentren von Sozialversicherungsträgern, dem Land Kärnten und dem Kärntner Gesundheitsfonds. Personalkosten für Leistungen der Ärztinnen und Ärzte sowie des Kernteams sind vom Sozialversicherungsträger gedeckt. Je nach eingereichtem Versorgungskonzept leisten der Kärntner Gesundheitsfonds sowie das Land Kärnten Zuzahlungen zu Personalkosten zum Aufbau eines multiprofessionellen Teams (wie beispielsweise Physiotherapeuten, Sozialarbeiter etc.) von bis zu 1,7 Millionen Euro, aufgeteilt auf vier Jahre. Zusätzlich wird über den Kärntner Gesundheitsfonds eine einmalige Anschubfinanzierung von bis zu 180.000 Euro für Anschaffungen wie beispielsweise EDV-Systeme, Miete, etc. geleistet.