Die Fronten verhärten sich erneut auf der Lavanttaler Almhütte, die Streitereien zwischen Team Käse und Team Gemeindebau spitzen sich zu. „Für mich ist das mein Leben oida. Da geht‘s um meine Zukunft“, fürchtet sich „Specki“ vor dem anstehenden Rein-Raus-Spiel. Für Roland, der weiterhin schockiert über den Verrat seines Blutsbruders ist, steht fest: „Jetzt kommt dein echtes Gesicht raus.“ Welches Team ist treffsicherer und kann mit ruhiger Hand mehr Stifte auf eine Tischplatte werfen und wer muss das Forsthaus verlassen?

Paloma und Nadja im Spiel „Stangentanz mit Einlochen“ © Bernhard Eder/ATV

Doch nicht nur zwischen den zwei fast abgesägten Teams kommt es zum lautstarken Wortwechsel. Die Beauty-Queens Paloma und Nadja machen sich an Zoes Partner Robert ran. „Irgendwann mittendrin hat die Nadja mich im Genick gepackt und hat mir einfach einen Kuss aufgedrückt“, erzählt Robert dem Reality-Sternchen die darauf am liebsten nach Hause will: „Ich hab‘ von Anfang an gesagt, ich will da nicht her.“ Viel Zeit für Drama gibt es nicht, denn die nächsten zwei Spiele stehen auf dem Programm. Denn dieses Mal gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit dem All-Zeit-Klassiker „das riecht nach Abseilen“. Bei „Stangentanz mit Einlochen“ müssen die Promi-Paare Geduld und Treffsicherheit beweisen. Zur Belohnung gibt’s etwas ganz Besonderes: Zwei Absägeblätter. Forsthaus Rampensau wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn ausgestrahlt.