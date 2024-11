Viele der Rampensäue haben sich auf eine ruhige Nacht gefreut, um die Ereignisse der letzten Tage zu verarbeiten. Falsch gedacht, denken sich „Specki“ und Natascha, denn bei den zwei Turteltäubchen hängt der Haussegen schief. Natascha will das Forsthaus verlassen, was für Patrick so gar nicht in Frage kommt. Mitten in der Nacht schreien sie sich an und Paloma beschwert sich: „Du weckst das ganze Haus auf.“ Das passt „Specki“ so gar nicht, denn laut ihm haben Paloma und Nadja seiner Natascha eingeredet, dass sie gehen soll. Reality-Star Zoe schreitet ein und wettert gegen die zwei Damen: „Wenn sich jemand so in meine Beziehung einmischen würde, da würd‘s wirklich Fotzen geben.“ Nadja reagiert darauf mit einem „Lol, ich kann dich gar nicht ernst nehmen.“ Hansi und Julia stellen sich hingegen nur eine Frage: „Sollen wir nachhause oder nicht?“ Neben den vielen Streitereien müssen sich die Promi-Paare auch auf das nächste Spiel vorbereiten. Bei „Dartus Interruptus“ müssen sie zeigen, wie treffsicher sie sind. Forsthaus Rampensau wird jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn ausgestrahlt.