Seit über einem Jahr bleibt die Eingangstür des Landgasthauses Schneider in Enzelsdorf bei Griffen geschlossen. Doch mit der Übernahme durch die neue Pächterin Tanja Tramitz (40) wird ab 11. Jänner in den rustikalen Räumlichkeiten wieder Leben einkehren. „Den Traum von der Selbstständigkeit hatte ich schon länger, aber dass ich genau jetzt dieses Gasthaus neu eröffne, entschied ich spontan“, erzählt die Griffnerin. Die gelernte Restaurantfachfrau, die zuletzt im „lokal – das Wohnzimmer im Freibad“ in Völkermarkt beschäftigt war, sei wegen ihrer Leidenschaft zum Kochen von Bekannten dazu animiert worden, sich selbstständig zu machen.