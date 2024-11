Bisher ist die Suche leider negativ verlaufen: In St. Martin 5, (Haimburg, Völkermarkt) ist seit 5. November Kater „Primus“ entlaufen. Gesucht wird er im Bereich Mittertrixen bis Haimburg. Der eineinhalbjährige grau getigerte Kater ist sehr zutraulich. „Wir würden uns sehr freuen, ihn wiederzufinden“, so der Besitzer. Am Abend vor dem Tag seines Verschwindens hat der Freigänger-Kater noch gefressen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Wer „Primus“ gesehen hat, möge sich bitte unter der Telefonnummer 0676/ 429 10 73 melden.