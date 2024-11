Allein im heurigen Jahr wurden im Wolfsberger Gemeindegebiet bereits fünf Ortstafeln gestohlen – in St. Michael, Paildorf, Völking und gleich zweimal in St. Margarethen. „Nicht nur der Schaden beträgt bereits mehrere Tausend Euro, wir sind auch jedes Mal gezwungen, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das tun wir nicht gerne, doch es handelt sich ganz klar um Diebstahl von Gemeindeeigentum“, heißt es seitens der Pressestelle der Stadt Wolfsberg. Zudem koste es Arbeitszeit der Mitarbeiter, die die Tafeln ersetzen müssen. „Nicht zuletzt erfüllen die Tafeln ja auch einen Zweck. Sie sind Teil der Geschichte unserer Stadt und helfen Gästen, sich zurechtzufinden“, meint die Pressestelle.

Der Appell: „Bitte lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Stadt so bleibt, wie sie ist! Zeigt euren Stolz auf unsere Gemeinde, indem ihr die Ortstafeln respektiert und schützt!“ Außerdem könne man auch eine andere Beschäftigung suchen. „Etwa Müll am Straßenrand aufsammeln, der achtlos weggeschmissen wird“, so die Pressestelle.