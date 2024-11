Neuigkeiten aus Eberndorf: Am 28. November eröffnet Lidl Österreich die neu gestaltete Filiale an der Bundesstraße 6 und setzt dabei auf ein neues Shop Design: Eine helle Raumgestaltung mit neuen Farben, digitalen Beschriftungen und Regalen. Auch die Verkaufsfläche wuchs auf rund 900 Quadratmetern an. Auf die Kunden wartet ein Sortiment mit über 2200 Artikeln. Während der Umbauarbeiten mussten die Kunden in die nächstgelegene Filiale in der Umfahrungsstraße in Völkermarkt ausweichen.