„Hellmut war sehr hartnäckig. Wenn er sich etwas vorgenommen hat, dann hat er es auch zu Ende gebracht“, erzählt die Witwe Birgitte Longin über ihren verstorbenen Mann. Hellmut Longin, der am 3. Oktober im 90. Lebensjahr verstorben ist, wurde in Graz geboren und wuchs in Leoben auf. Sein Vater diente im Ersten und Zweiten Weltkrieg, seine Mutter war krank. Aus diesem Grund wuchs Longin als Einzelkind bei seiner Tante auf, bis sein Vater 1949 aus dem Krieg zurückkehrte. Während seines Studiums in Leoben absolvierte Longin ein Praktikum in einem Stahlwerk in Dänemark, wo er auch seine zukünftige Ehefrau kennenlernte, mit der er 65 Jahre glücklich verheiratet war.