Seine Vision war es, schöne Bücher zu machen: Mit Elmar Theiss schloss am 1. August ein leidenschaftlicher Buchdrucker im 84. Lebensjahr für immer seine Augen. Die Lehre zum Buchdrucker absolvierte der Wolfsberger im Betrieb seines Vaters Max Theiss senior, der diesen 1955 mit 25 Mitarbeitern in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Schlosses Bayerhofen gegründet hatte, wo sich jetzt das Lavanthaus befindet. Nach dem Grundwehrdienst bei den Gebirgsjägern in Spittal an der Drau zog es Theiss nach Liechtenstein, wo er auch seine spätere Gattin Bruna (83) kennenlernte. Die Hochzeit fand 1964 in ihrer Heimat statt, dem Schweizer Bergtal Engadin. Nach dem Tod seiner Mutter Margarethe 1965 kehrte Elmar Theiss mit seiner jungen Familie – Sohn Christian (59) erblickte erst wenige Tage zuvor das Licht der Welt – ins Lavanttal zurück. Komplett wurde das Familienglück durch die Geburt von Tochter Monica, die 1967 in Wolfsberg geboren wurde.

Wappenring der Stadt

Als Geschäftsführer der Firma – die er ab 1976 gemeinsam mit seinem älteren Bruder Max Theiss junior führte – war die Gesamtbuchherstellung sein wichtigstes Ziel. Dieses Vorhaben ist Schritt für Schritt in Erfüllung gegangen und konnte ab 2002 am neu gegründeten Standort mit über 100 Mitarbeitern in St. Stefan umgesetzt werden. Elmar Theiss sei es sehr wichtig gewesen, die Arbeitsplätze im Lavanttal zu erhalten. Als Marktführer produzierte die Druckerei Theiss GmbH für renommierte Verlage im deutschsprachigen Raum pro Jahr rund 2000 Titel in Hard- und Softcover-Versionen. Trotz Pensionierung arbeitete Theiss noch bis 2012 in der Firma mit, die sich bis zum Verkauf im Jahr 2019 in Familienbesitz befand. Für seine Verdienste wurden Theiss auch einige Auszeichnungen zuteil – darunter der Wappenring der Stadt Wolfsberg und das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Um den Verstorbenen trauern neben seiner Gattin und seinen zwei Kindern auch seine zwei Schwiegerkinder und zwei Enkeltöchter. Die Verabschiedung am 7. August beginnt um 11 Uhr in der Zeremonienhalle der Bestattung Wolfsberg.