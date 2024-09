Hans Glatzl wurde 1943 als Sohn von Hans und Wilhelmine Glatzl, geborene Brunner, in Bad St. Leonhard geboren. Nach dem Besuch der Volks-und Hauptschule in seinem Heimatort maturierte er 1963 an der Lehrerbildungsanstalt in Wien. Danach unterrichtete er an den Volksschulen Preims, Bad St. Leonhard und Auerling und kam im Jahr 1966 an die Hauptschule Bad St. Leonhard, wo er auch in der Standesvertretung der Lehrer tätig war. Von 1993 bis 2003 wurde er mit der dortigen Direktion betraut. Als Anerkennung für seine pädagogische Tätigkeit wurde ihm der Titel „Oberschulrat“ verliehen. Daneben war er in zahlreichen öffentlichen Funktionen in der Gemeinde tätig. Von 1973 bis 1979 wurde er in den Gemeinderat seiner Heimatstadt gewählt. Von 1982 bis 2010 war er ehrenamtlicher Funktionär in der Raiffeisenbank Oberes Lavanttal. Seine große Leidenschaft gehörte jedoch zeit seines Lebens der Musik. Legendär waren die Auftritte als Bandleader, Gitarrist und Sänger mit seiner „Carinthia Combo“, die 1965 gegründet wurde und mit der er bei unzähligen Bällen und Festen bis 2006 aufspielte. Im MGV Bad St. Leonhard war er über 30 Jahre als Chorleiter tätig und 2006 wurde er dessen Ehrenchorleiter. In der Faschingsgilde fungierte er über 25 Jahre als Hauptakteur, Regisseur und Textschreiber. 2018 erhielt er den Kultur-Ehrenpreis der Stadt.