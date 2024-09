Seit nunmehr zehn Jahren feiert die Kleine Zeitung im Rahmen einer Gala-Veranstaltung in Kooperation mit den Casinos Austria, den Raiffeisenbanken und der Arbeiterkammer Kärnten die „Stille Helden“-Gala. Montagabend wurde das Jubiläum mit rund 200 Gästen im Casino Velden begangen. Ein Abend, der im Zeichen der Kameradschaft, Spontanität, Hilfsbereitschaft, Unterstützung und des gemeinsamen Miteinanders stand. Geehrt wurden Freiwillige – sowohl der Blaulichtorganisationen als auch von karitativen Einrichtungen oder Vereinen – für ihren unermüdlichen Einsatz. Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, Berg- und Wasserrettung, Rettungshundebrigade oder Caritas – für sie alle ist das Helfen Ehrensache.

Seit Juni wurden in den Regionen Völkermarkt, Feldkirchen, St. Veit, Lavanttal, Klagenfurt, Villach, Oberkärnten und Osttirol jeweils zehn „Stille Helden“ von der Kleinen Zeitung vor den Vorhang geholt. „Ihr alle macht unsere Welt ein Stück besser, ohne Erwartung einer Gegenleistung“, mit diesen Worten eröffnete Moderatorin Martina Klementin die Gala.

„Wir alle haben das Helfer-Gen in uns“

Auch Wolfgang Fercher, Chefredakteur und Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol, sprach den Anwesenden seinen Dank aus und verwies in diesem Zusammenhang auf das bevorstehende 25-Jahr-Jubiläum von „Kärntner in Not“: „Ihr stellt eure Freizeit in den Dienst der guten Sache. Unser Anliegen war es, euch etwas zurückzugeben.“ Dem schloss sich Werbemarktleiter und Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung, Oliver Bergauer, an: „Wir sind hier, um der Gemeinschaft eine Bühne zu bieten.“ Landeshauptmann Peter Kaiser sprach unterdessen die Vorbildwirkung an: „Die Anwesenden stehen hier stellvertretend für alle Ehrenamtlichen in diesem Land – und den Nachwuchs, der folgen wird.“ Auch Thomas Spann, Kleine Zeitung Geschäftsführer, hob den Einsatz der Ehrenamtlichen lobend hervor: „Es braucht Menschen, die bereit sind, sich für etwas einzusetzen und ihre Gefühle mit einzubringen. Der ‚Faktor Mensch‘ darf in Zeiten der Digitalisierung und Modernisierung nicht ausgehen, sonst fehlt es uns an Zukunftsperspektiven.“

Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigte sich im Zuge eines Interviews mit der „Stillen Heldin“ Melanie Schart aus dem Lavanttal, die freiwillig beim Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes arbeitet. „Wir haben das Helfer-Gen in uns, aber die Einsätze gehen nicht spurlos an einem vorüber. Insbesondere, wenn man den Tod von Kindern hautnah miterlebt. Aber wenn Emotionen keinen Platz mehr haben, sollte man das Ehrenamt nicht mehr ausüben“, sagte die 33-Jährige und sorgte mit ihrem Erfahrungsbericht für einen von vielen Gänsehautmomenten des Abends.

Melanie Schart im Gespräch mit Moderatorin Martina Klementin © Helmuth Weichselbraun

Mit einem Ständchen gegen die Massenpanik

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Kärntner Musiker Simon Stadler und einem Auftritt von Winfried Kauz. Ein Video von ihm ging viral, als er im August bei einem Brand im Katschbergtunnel seine Harmonika auspackte und mit einem Ständchen der drohenden Massenpanik entgegenwirkte. Auch das Gala-Publikum unterhielt er mit einem Stück mit dem passenden Titel „Auf der Autobahn“. Für ihren Einsatz bei der Unwetterkatastrophe in Niederösterreich wurden auch die Feuerwehrmänner Josef Heiß, Libert Pekoll und all ihre Kameraden der Kärntner KAT-Züge geehrt.

Anwesend, um die „Stillen Helden“ zu feiern, waren unter anderen Marion Roseneder, Direktorin des Casino Velden, Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Ursula Heitzer, ÖGB-Landesvorsitzender René Willegger und Vorstandsdirektor der Kärntner Raiffeisenbanken Gert Spanz. Auch Landesrätin Beate Prettner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrat Daniel Fellner, der stellvertretende Katastrophenschutzbeauftragte des Landes Kärnten, Christian Gamsler, und Christina Summerer, erste Vizepräsidentin des Roten Kreuzes, sowie Michael Sabath, ehemaliger Planungschef der Kleinen Zeitung, mischten sich unter die Gäste.

Simon Stadler sorgte für gute Stimmung © Helmuth Weichselbraun

Außerdem verfolgten Reinhart Rohr, erster Präsident des Kärntner Landtages, Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin und Elisabeth Scheucher-Pichler, Präsidentin des Hilfswerks Kärnten die Veranstaltung. Begeistert zeigten sich auch Gerold Taschek, zweiter Vizepräsident des Roten Kreuzes Kärnten und der Geschäftsführer vom Kärntner Raiffeisen Bank Marketing, Christopher Weiss.