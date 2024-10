„Tafi war ein Freund und Kamerad, wie es besser einfach nicht sein kann“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reideben, Christian Hartl über seinen Kameraden, der am 4. Oktober im 50. Lebensjahr verstorben ist. Christian „Tafi“ Taferner, der in Riegelsdorf gelebt hat, wurde 1975 geboren und war Vater eines zehnjährigen Sohnes namens Florian. Der gelernte Mechaniker hat lange Zeit als Steinmetzgehilfe in Wolfsberg gearbeitet, zuletzt war er als Landesbediensteter der Straßenmeisterei Wolfsberg tätig. Seit 1990 war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Reideben und war schon als kleiner Junge immer bei der Feuerwehr dabei. Dort hat er verschiedene Funktionen ausgeübt, darunter sehr viele Jahre als Kameradschaftsführer.