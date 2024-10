Aufgrund von Modernisierungsarbeiten ist der Lidl-Markt in Eberndorf seit zwei Wochen geschlossen. Nach einem für mehrere Wochen angesetzten Umbau wird der Supermarkt Ende November im neuen Glanz erstrahlen.

Bis es soweit ist, können die Kunden in die nächstgelegene Filiale in der Umfahrungsstraße in Völkermarkt ausweichen. Inzwischen gibt es einen Termin für die Wiedereröffnung des Lidl-Marktes in Eberndorf: der 28. November.