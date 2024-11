Mit einer einmaligen Aktion beteiligt sich die Galerie und Buchhandlung Magnet heuer am Völkermarkter Nikolomarkt. Unter dem Titel „Kunst und Trödel“ werden in der ehemaligen „sehen!wutscher“-Filiale am Hauptplatz unter anderem Gegenstände aus dem Nachlass des Kärntner Malers Switbert Lobisser (1878 – 1943) verkauft, die er, beziehungsweise seine Tochter Burgi, gesammelt hatte. Dazu zählen etwa Geschirr, bäuerliche Möbel und Jugendstilmöbel, Teppiche, Lampenschirme oder Decken.