Seit 22 Jahren ist Meisterfloristin Isabella Rodler von „Isabella Floristik“ selbstständig und hat damals mit einem klassischen Blumenladen angefangen. Vor acht Jahren hat sich die gebürtige Völkermarkterin auf Hochzeiten und Events spezialisiert, den Blumenladen gab es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Der Laden wurde in einen Beratungsraum umgebaut und auch ein Lager fand dort einen neuen Platz. Das möchte die 43-Jährige nun ändern und eröffnet am 1. Dezember ihren Selbstbedienungs-Shop für Blumen am Rot Kreuz-Platz 1 in Völkermarkt, wofür sie ihr Lager wiederum umgebaut hat. „Stammkunden haben mich darauf angesprochen, ob ich denn nicht wieder ein klassisches Blumengeschäft eröffnen wolle. Ich habe für mich den Bedarf erkannt und mich daher dafür entschieden, wieder zurück zur Heimat zu finden“, erzählt Rodler, die mittlerweile in Leibsdorf wohnt.