Herzenswünsche von Kindern werden im Bezirk Völkermarkt erfüllt. Yasmin Fritz-Jesse, Inhaberin vom „lokal“, initiiert zum fünften Mal in Folge die „Weihnachtsbox to go“-Aktion. Die Wunschlisten der bedürftigen Familien werden von der „Team Österreich“-Tafel des Roten Kreuzes und dem „Together Point“ Völkermarkt an Fritz-Jesse übermittelt. „Es gibt viele Menschen, die hinter der Aktion stehen, damit diese funktioniert. Ich bin auch meinen Mitarbeitern sehr dankbar“, so Fritz-Jesse. Heuer steht die Regionalität im Vordergrund. „Das Geschenk muss in einem Geschäft im Bezirk erhältlich sein. Wir haben heuer ein Limit zwischen 30 und 40 Euro gesetzt“, erklärt Fritz-Jesse weiter.

Und alle, die helfen möchten, können im „lokal“ ein Los mit einem Wunsch ziehen: „Das Geschenk sollte dann bitte wieder verpackt, versehen mit der Losnummer, zurückgebracht werden“, sagt Fritz-Jesse. Abgabeschluss für die Packerl ist der 12. Dezember. Vor dem 24. Dezember sollen die Geschenke unter dem jeweiligen Christbaum liegen. Rund 100 Geschenke für Kinder aus der Region wurden allein im letzten Jahr abgegeben.