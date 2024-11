Als Gründer des Snookerclubs „The Celtic Chief“ in Bleiburg/Pliberk wollte der pensionierte Taxiunternehmer Wolfgang Mikula die Südkärntner für das Snookerspiel begeistern. Doch nur wenige Monate nach der Eröffnung des stilecht eingerichteten Vereinslokales in der Koschatstraße 14a erkrankte er an einer schweren Krankheit, der er am 6. November im 72. Lebensjahr erlag.