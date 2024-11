77.088,00 Euro. Die Höhe der Strafe, die auf der Zahlungsanweisung der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt für Sara Pleschounig, der Obfrau des Vereines Acoustic Lakeside, steht, ist hoch. Besonders für einen Verein, der nicht darauf abzielt, möglichst große Gewinne einzufahren. Im Gegenteil. „In der Region Vielfalt zu schaffen und alternative Musik in Kärnten zu fördern“, sei der Vereinszweck, der seit 2006 verfolgt werde. Zuerst mit ein paar befreundeten Musikern, in den folgenden Jahren mit immer größerem Erfolg und immer mehr Besuchern. Der Verein begann mit ein paar Freunden und wuchs auf über 350 Mitglieder an, die gemeinsam an einem großen Projekt, dem „Acoustic Lakeside“-Festival, arbeiten, das jährlich an einem Wochenende am beschaulichen Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf/Żitara vas stattfindet.