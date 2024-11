Am 22. November laden die Maturantinnen und Maturanten vom Gymnasium Völkermarkt zu ihrem Maturaball unter dem Motto „Golden Hour“ in die Neue Burg ein. Aktuell befinden sie sich mitten in den Vorbereitungen, wobei die 25 Maturanten sich regelmäßig mit ihrer Direktorin Elvira Steindorfer treffen. „Wir haben relativ viel Zeit investiert, vor allem wenn es ums Basteln ging. Wir haben uns auch in den Herbstferien getroffen, um die Mitternachtseinlage, die wir selbst zusammengestellt haben, zu proben“, sagt Leonie Gaspar, die selbst in diesem Schuljahr maturiert. Die Herausforderung in diesem Jahr lag darin, dass es nur eine Klasse gibt. „Trotz der wenigen Leute hat alles super funktioniert“, ergänzt Gaspar. Nachdem es heuer nur eine Abschlussklasse gibt, wurde auf ein Ballkomitee verzichtet.

Die Dekoration wurde selbst gebastelt © KK/Privat

Die neue Containerschule habe die Vorbereitungen kaum beeinflusst, lediglich für die Proben mussten die Maturanten in die HAK und die Berufsschule ausweichen. Das Motto soll die „goldene Stimmung“ wiedergeben, die vor dem Abend kommt, wenn das Licht genau diese Farbe hat. Daher wird auch die Dekoration in Orange- und Goldtönen sein. Zusätzlich haben die Maturanten ein spezielles Getränk kreiert, das an diesem Abend serviert wird. Einlass für den Ball ist ab 19 Uhr, unterhalten werden die Besucher von der Casino Band, MeetU und DJ GBK. Im Vorverkauf kostet eine Karte 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.