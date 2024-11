Nur eine schmale Gemeindestraße trennt das Wohngebiet Kühnsdorf Nord in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas vom geplanten Interkommunalen Gewerbe- und Industriepark (IGP) Jauntal. Zum Schutz der Bewohner vor Schadstoffen und Lärm muss der Betreiber, die Logistikcenter IGP Jauntal GmbH, im östlichen Bereich entlang von 500 Laufmetern einen begrünten Immissionsschutzstreifen mit einer Höhe von sechs Metern und einer Breite von 16 Metern errichten. „Dieser Erdwall, der in direkter Nähe zu den bestehenden Wohnhäusern gebaut werden soll, hat schwerwiegende Folgen für uns und unsere Umwelt“, klagt Hubert Griengl, dessen Elternhaus in Kühnsdorf Nord 99, in dem seine Schwester Brigitte lebt, in der ersten Reihe an der Straße liegt.