Vor mittlerweile genau einem Jahrhundert öffnete das Gasthaus neben der Pfarrkirche in Kühnsdorf in der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas das erste Mal seine Pforten. Peter Obersteiner, der Großvater der jetzigen Inhaberin Claudia Jessernig (58), hat es gegründet. Von 1963 bis 1988 führte es Jessernigs Mutter, Erika Leschnig, damals noch mit einer angeschlossenen kleinen Landwirtschaft mit ihrem Gatten Franz weiter. Danach übernahm die Enkelin des Gründers vor nunmehr über 35 Jahren den 100 Jahre alten Familienbetrieb in dritter Generation, wofür sie kürzlich aus den Händen von Bezirksobmann Rudolf Bredschneider eine Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer überreicht bekam.