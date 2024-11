Die Narrenzeit ist feierlich eröffnet. In der Bezirkshauptstadt hieß es „Blatsch Blatsch“ beim traditionellen Faschingswecken am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt. Eine Proklamation wurde durch Katrin Winkler-Jandl mit einem Verweis zur Weltpolitik verlesen und auch eine Schlüsselübergabe an Obmann Christian Joham erfolgte. Nach einer kreativen Pause in der vergangenen Saison, in der es zwar das Faschingswecken am 11. November, aber keine Faschingssitzungen gab, startet die Faschingsgilde Völkermarkt heuer wieder durch. „Es wird wieder Faschingssitzungen geben, die hoffentlich alle Stückerln spielen werden“, verkündet Obmann Christian Joham. Mit dabei sind unter anderem wieder die Faschingsband, der Tanzhof Baumann mit seiner Garde, eine Abordnung des MGV Scholle, eine Kleingruppe des Opernchors und Katrin Winkler-Jandl. „Erstmals dabei ist heuer die Schulspielgruppe des Alpen-Adria-Gymnasiums mit David Samitsch“, verrät Joham.

„Logo Logo“

Walter Morri, Elisabeth Kollitsch, Inge Kassl, Stefan Riepl, Monika Morri, Walter Slamanig, Gerald Grebenjak, GR Günther Hanin, GR Gabriele Pitomec (von links) © KK/Privat

Mit einem kräftigen „Logo Logo“ und natürlich mit Faschingskrapfen wurde der Fasching auch in St. Peter am Wallersberg geweckt. Gildenobmann Walter Slamanig konnte dabei in der Buschenschenke „Blumenhof“ zahlreiche Gäste begrüßen. Auch in St. Peter am Wallersberg wird es heuer auch wieder Faschingssitzungen geben. Die Generalprobe findet am 26. Jänner 2025 statt.

Faschingswecken in der Marktgemeinde Eberndorf

Sigibert Oparjan, Gregor Zikulnig, Janine Plautz, Wolfgang Tischler (von links) © Jegart

Pünktlich am 11.11. um 11:11 Uhr startete auch in der Marktgemeinde Eberndorf die Faschingssaison. In Kühnsdorf hatte dazu die örtliche Narrengilde in den Gasthof Kirchenwirt vlg. Obersteiner eingeladen und dabei Janine I. (Plautz, Diplomierte Krankenschwester) und Gregor I. (Zikulnig, Forstfachmann) als Prinzenpaar präsentiert. Den Gemeindeschlüssel übergab Eberndorf`s Vizebürgermeister Wolfgang Tischler (SPÖ). Das Faschingswecken in Eberndorf fand über Einladung des kommunalen Tourismusverbandes und den Eberndorfer Gastwirtschaften im Cafe-Bistro Stifterl statt. Im Beisein von Bürgermeister Wolfgang Stefitz (SPÖ) übernahm das Prinzenpaar Sabrina I. (Zunk, vom Tourismusverband) und Andreas I. (Janz, vom Gemeindebauhof) den Gemeindeschlüssel.