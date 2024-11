Manchmal sind es die leisen, oft unsheinbaren Schritte, die zu den größten Veränderungen führen. Oder die mutigen Taten, die uns aufrütteln und zum Staunen bringen. In einer Welt, die von Herausforderungen und Ungewissheiten geprägt ist, gibt es Menschen, die nicht nur mit schwierigen Zeiten umgehen, sondern aktiv etwas bewegen. Sie überraschen uns mit kreativen Ideen, packen Probleme an und zeigen uns durch ihre Leidenschaft und ihren Einsatz, was möglich ist – sei es im Sport, in der Kultur oder als Unternehmer. Und manchmal sind es auch diejenigen, deren starke Persönlichkeit oder junges Talent uns einfach beeindrucken.

In Kärnten und Osttirol haben wir genau diese Menschen ins Blickfeld gerückt. Zwischen dem 20. Oktober und dem 3. November konnten Sie uns Ihre Vorschläge schicken, und aus den zahlreichen Nominierungen haben wir eine Auswahl von Persönlichkeiten getroffen, die sich in insgesamt fünf Kategorien zur Wahl stellen. Und nun sind Sie gefragt: Wer soll „Kopf des Jahres 2024“ werden? Ab heute starten wir die Abstimmung – und das ganz im traditionellen Rahmen der Wahl, die alljährlich Menschen ehrt, die in ihren Bereichen Außergewöhnliches leisten. Bis einschließlich 22. Dezember, 24 Uhr, kann hier oder unter kleinezeitung.at/kdj abgestimmt werden.

Gewählt wird in den vier „Großregionen“ Osttirol/Oberkärnten, Feldkirchen/St. Veit, Villach/Klagenfurt und Völkermarkt/Wolfsberg und den fünf Kategorien „Kultur & Entertainment“, „Unternehmergeist“, „Sport“, „Junge Talente“ und „Starke Persönlichkeiten“. Jeder Einzelne dieser Nominierten hätte den Titel verdient, doch am Ende wird derjenige, der die meisten Stimmen erhält, als „Kopf des Jahres 2024“ gekürt.

Die Gewinner werden Ende Jänner und Anfang Februar bei vier großen Galaabenden in Klagenfurt bekanntgegeben. Dann erfahren die Nominierten, wer sich über den begehrten Titel freuen darf. Doch eines steht bereits jetzt fest: Kärnten und Osttirol haben viele „Köpfe“ zu bieten, die es verdienen, ins Rampenlicht gerückt zu werden.