Offizielle Faschingswecken am 11. November um 11.11 Uhr, zu denen auch die Bevölkerung eingeladen ist, veranstalten die Faschingsgilde Völkermarkt am Hauptplatz, die Kühnsdorfer Narren im Gasthaus Obersteiner (Kirchenwirt) mit Präsentation des Prinzenpaars und in Eberndorf wird im Café Stifterl ebenfalls zeitgleich ein Prinzenpaar präsentiert. Intern feiert neben der Kulturinitiative Bleiburg noch die Faschingsgilde St. Peter am Wallersberg den Auftakt zur närrischen Zeit und bereitet sich zeitgleich schon auf die Faschingssitzungen vor. „Wir kommen bereits am 10. November zum internen Faschingsauftakt zusammen“, sagt Obmann Walter Slamanig. Faschingssitzungen beim Schlosswirt in St. Peter am Wallersberg wird es am 26. Jänner (Generalprobe), 31. Jänner (Premiere) und 1., 7., 15. und 22. Februar geben. „Karten gibt es ab dem Nikolomarkt am 1. Dezember beim Sport Mäc in Völkermarkt. Der Kartenpreis steht noch nicht fest“, so Slamanig weiter.